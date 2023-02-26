 الأردن يسير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا - بوابة الشروق
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الأردن يسير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 4:08 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 4:08 م

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تسيير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا اليوم الأحد.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قامت بتسيير قافلة مساعدات برية مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا، اليوم الأحد، محملة بمستلزمات إغاثية وطبية تم تسليمها من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر - نصيب)؛ لإيصالها للمتضررين من الزلازل.

وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية بتقديم المساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية جراء الزلازل الأخيرة.


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