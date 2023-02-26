الأردن يسير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تسيير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا اليوم الأحد.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قامت بتسيير قافلة مساعدات برية مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا، اليوم الأحد، محملة بمستلزمات إغاثية وطبية تم تسليمها من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر - نصيب)؛ لإيصالها للمتضررين من الزلازل.

وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية بتقديم المساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية جراء الزلازل الأخيرة.