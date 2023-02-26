رئيس الاتحاد البرلماني العربي: مؤتمر بغداد أكد ضرورة العمل لعودة سوريا إلى محيطها العربي

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إن قرار الاتحاد في مؤتمر بغداد، أكد ضرورة العمل العربي المشترك لعودة سوريا إلى محيطها العربي.

وذكر مجلس النواب العراقي -في بيان له اليوم بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن" الحلبوسي أتم زيارة مع وفد الاتحاد البرلماني العربي، الذي ضم عدداً من رؤساء المجالس البرلمانية ورؤساء الوفود والأعضاء، إلى الجمهورية العربية السورية، حيث التقى الوفد الرئيس السوري بشار الأسد في قصر الشعب بدمشق، بالإضافة إلى زيارة مجلس الشعب السوري".

وأكد الاتحاد البرلماني العربي -خلال الزيارة، بحسب البيان- تضامنه مع الشقيقة سوريا، ودعمها، والوقوف مع شعبها، واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة بعد حادث الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى فيها، كما تقدَّم الوفد بالتعازي لضحايا الكارثة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأشار رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى " قرار الاتحاد في مؤتمر بغداد، الذي أكد ضرورة العمل العربي المشترك على المستويات كافة لعودة سوريا إلى محيطها العربي، وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية ".