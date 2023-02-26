شويجو: روسيا ستضطر لدفع التهديد بعيدا عن حدودها بناء على أنواع أسلحة الغرب في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، إن روسيا ستضطر إلى دفع التهديد بعيدًا عن حدودها بناء على الأسلحة، التي سيقوم الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال ما إذا كان هناك أي تهديد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، قال شويجو -في تصريح، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "هذا سيعتمد على الأسلحة التي ستحصل عليها أوكرانيا من الغرب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال- في خطابه السنوي للشعب الروسي- إن موسكو ستضطر لدفع التهديد بعيدًا عن حدودها في حالة تزويد دول الغرب أوكرانيا بأنظمة بعيدة المدى.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل حلف شمال الأطلنطي (الناتو) يورط الحلف وشركاؤه في الغرب في الصراع؛ لأن الحلف لا يتلقى أي مدفوعات مقابل ذلك، مما يعني أن الغرب أصبح مشاركًا في جرائم كييف.