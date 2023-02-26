الجزائر: بدء اجتماع نداء الساحل حول معالجة الظروف المؤدية للإرهاب بمشاركة مصر

بدأت أعمال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات "نداء الساحل"، اليوم الأحد، بالجزائر، وتستمر على مدار يومين، تحت عنوان "إشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب".

وتشارك مصر في هذا الاجتماع بوفد برلماني برئاسة كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وسيناقش المشاركون، في هذا الاجتماع، مواضيع تتعلق بدور زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، وتعزيز الصمود في وجه استمالة النساء والأطفال والشباب في منطقة الساحل نحو التطرف.

ويشهد هذا الاجتماع مشاركة أعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى برلمانيين وقادة من رجال الدين ومسئولين محليين من منطقة الساحل، وكذلك ممثلين عن الأمم المتحدة وأعضاء في المجالس البرلمانية الإقليمية، علاوة على ضحايا الإرهاب وممثلي المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية وكذلك مجموعة من الخبراء.

ومن المنتظر أن تتوج أعمال الاجتماع بصياغة مجموعة من التوصيات يتم رفعها إلى القمة العالمية بشأن الاستجابة العالمية لنداء الساحل، والتي ستنعقد بمجرد استكمال سلسلة الاجتماعات المبرمجة في هذا الإطار.