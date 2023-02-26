 وزيرة الهجرة تنعى لويس بشارة رائد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة - بوابة الشروق
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وزيرة الهجرة تنعى لويس بشارة رائد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

أسماء سرور
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 6:47 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 6:47 م

نعت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، رجل الأعمال المصري الكيميائي لويس بشارة رائد صناعة الملابس الجاهزة، ومؤسس أول علامات تجارية مصرية للأزياء، ورئيس مؤسسة آمال بشارة للتعليم الفني والتكنولوجي.

وكتبت "جندي"، في منشور لها عبر "فيسبوك": "رحم الله رجل الأعمال المصري الكيميائي لويس بشارة رائد صناعة الملابس الجاهزة، ومؤسس أول علامات تجارية مصرية للأزياء ورئيس مؤسسة آمال بشارة للتعليم الفني والتكنولوجي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 84 سنة".

وتابعت الوزيرة: "أتقدم بخالص التعازي لعائلة بشارة في فقيدهم الذي يعد قيمة وطنية مهمة في مجال الصناعة، داعين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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