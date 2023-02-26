 مديران سابقان من بين المرشحين لإدارة البنك المركزي البرازيلي - بوابة الشروق
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مديران سابقان من بين المرشحين لإدارة البنك المركزي البرازيلي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:00 م

ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية، اليوم الأحد، أن مديري البنك المركزي السابقين لويس أوازو بيريرا دا سيلفا، وتوني فولبون، من بين خيارات إدارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لاستبدال مدير السياسة النقدية بالبنك برونو سيرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة، أن الأسماء الصديقة للأسواق تواجه مقاومة من حزب العمال البرازيلي الذي يتزعمه دا سيلفا.

وستكون الأولوية الأولى لوزير المالية فيرناندو حداد، فور عودته للبرازيل، هو اتخاذ قرار بشأن فرض ضريبة على البنزين والديزل.

وسيتخذ لولا دا سيلفا وحداد، بعد ذلك، قرارا بشأن من سيخلف سيرا، وفقا للصحيفة.

ويجب مشاركة محافظ البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو في هذا القرار.


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