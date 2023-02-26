الرؤية العمانية: السلطنة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا

أكدت صحيفة "الرؤية" العمانية، أن السلطنة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار؛ إقليميًا ودوليًا حيث إن دبلوماسيتها ترتكز في جوهرها على مبدأ "الحياد الإيجابي"، الذي تنتهجه منذ القدم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " دبلوماسية السلام " - أن الدبلوماسية العُمانية، ومنذ القدم، تمثلُ واحدة من أقوى المنظومات الدبلوماسية حول العالم، وليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وحسب، وذلك من منطلق أساسي ورئيسي ألا وهو السعي نحو تحقيق السلام وترسيخ قيم التعايش بين الدول.

وأشارت إلى أن الحياد العُماني نهج راسخ تلتزم به الدولة في مختلف القضايا والملفات، ويؤكد- دون أدنى شك- أن عُمان قادرة على الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار؛ إقليميًا ودوليًا.