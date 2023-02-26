قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر حافظت على مؤسسات الدولة الوطنية السورية، وذلك في معرض تعليقه على زيارة سامح شكري وزير الخارجية المرتقبة إلى دمشق.

وأضاف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «مرسي طلع في ستاد القاهرة وقال هنعمل دعم لسوريا ونجيب ناس للجيش المصري يدربهم وقتها كان الرئيس السيسي وزير الدفاع والجيش أصدر بيان وقال مش إحنا اللي نعمل كده».

وأوضح أن مصر تعرف دولة المؤسسات، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري على دراية كاملة بأهمية الجيش السوري، موضحا أن المخطط كان إسقاط سوريا في قبضة تنظيم الإخوان.

وأشار موسى إلى أنه كانت هناك خطوط اتصال بين مصر وسوريا من خلال تنسيق بين الجهات المعنية منذ وقت مبكر.

ولفت إلى أن هناك تحركًا عربيًّا في الوقت الحالي، لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، علما بأن هذا المقعد شاغر منذ 2011، بفعل الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ ذلك الوقت.

وأوضح موسى، أن العالم يشهد في الوقت الحالي تغيرات وتكتلات كثيرة، مشددا على أهمية لم شمل الدول العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري سيتوجه صباح غدٍ الاثنين إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية، في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.