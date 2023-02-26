

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن برنامج الأغذية العالمي قدم مساعدات غذائية طارئة لما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص متضرر من الزلزال في سوريا وتركيا، حيث قدم حزماً غذائية عائلية لما يقرب من مليون شخص في تركيا، وإلى نحو 1.3 مليون شخص في حلب وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس بسوريا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث: إن الأمم المتحدة وشركاءها تحري تقييمات في الأجزاء المتضررة من الزلازل بشمال سوريا، مؤكدا أن الأولويات تشمل توسيع نطاق الاستجابة لتأمين المأوى والاستعدادات الشتوية والدعم النقدي، لافتا إلى أن 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية عبرت من تركيا إلى شمال غرب سوريا، ليصل عدد الشاحنات إلى حوالي 368 شاحنة منذ 9 فبراير الجاري.

وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من التمويل للدعم الإنساني، تم حتى الآن تمويل 38% من النداء العاجل من أجل سوريا الذي يهدف لتوفير الاحتياجات لمدة 3 أشهر، تلقينا حوالي 151 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار التي كنا قد طلبناها في النداء".

وتابع المتحدث: "أما في تركيا، ففجوة التمويل أكبر بكثير حث لم يتلق نداء الأمم المتحدة العاجل والذي تبلغ قيمته مليار دولار سوى حوالي 7%".