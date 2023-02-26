يرى عماد متعب، نجم الكرة المصرية السابق، معاناة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حقق خلالها الفريق المركز الرابع خلف فلامنجو البرازيلي صاحب المركز الثالث والهلال السعودي الوصيف وريال مدريد الذي توج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وسقط الأهلي أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، باللقاء الذي جمعهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب بعد نهاية المباراة في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس):" الأهلي يعاني من عدم ثبات المستوى لعدد من اللاعبين منذ العودة من كأس العالم للأندية وهذا ما ظهر في مباراتي الهلال السوداني وصن داونز".

وأضاف:" مستوى الأهلي أمام صن داونز لم يكن الأفضل، والفريق فشل في الحفاظ على تقدمه في شوط المباراة الثاني".

وأكمل:" لا أعرف لماذا رحل حسام حسن عن الأهلي وهو لم يحصل على الفرصة كاملة حتى لو لم يوفق في الفترة الماضية، شادي حسين ومحمد شريف وكهربا ليسوا مهاجمين بشكل صريح، الأهلي في أشد الحاجة للتعاقد مع مهاجم صريح".

وأتم:" أحمد عبدالقادر لم يكن في يومه ضد صن داونز، ولا أفهم سبب جلوس كهربا على مقاعد البدلاء رغم أنه كان أفضل اللاعبين في الفترة الماضية، ولا يمكن التقليل من الجهود الذي يقدمها محمد هاني بسبب إهداره ركلة الجزاء".