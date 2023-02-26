تحطم حافلة رحلات ألمانية إثر حادث بالنمسا ووفاة شخص

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، أن حافلة رحلات ألمانية كان على متنها 32 شخصا تعرضت لحادث في النمسا مساء أمس السبت.



وبحسب بيانات الشرطة، لقى رجل (31 عاما) حتفه إثر الحادث، وأصيب آخرون جراء الحادث، من بينهم سائق الحافلة (51 عاما).



يشار إلى أن الحافلة التي كانت قادمة من مدينة باساو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا سقطت بالقرب من مدينة شالدمينج النمساوية الواقعة على بعد 100 كيلومتر من مدينة زالتسبورج الشهيرة بالنمسا، وانقلبت الحافلة عدة مرات، بحسب البيانات. ولا يزال السبب وراء الحادث غير معروف.



وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية شتايرمارك النمساوية إن المجموعة التي كانت بالحافلة كانت في طريقها إلى العودة إلى ألمانيا بعد رحلة تزحلق على الجليد. ووفقا لعلومات أولية، لم يكن هناك سوى رجال على متن الحافلة.