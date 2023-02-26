نتنياهو: البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مستمر ولن يتوقف

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك أي تجميد في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أكدت تقارير صحفية عديدة الأسبوع الماضي أنه أرسل تعهدًا للإدارة الأمريكية بتعليق البناء الاستيطاني في الضفة لعدة أشهر في إطار المساعي المبذولة للتهدئة.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى نتنياهو قوله، إنه خلافا للتغريدات، سيستمر البناء في الضفة الغربية حسب الجدول الزمني الأساسي وبدون تغيير ولن يكون هناك تجميد في البناء الاستيطاني.

وتشهد الآن قرى وبلدات محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية هجمات عنيفة من قبل المستوطنين بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين في بلدة "حوارة" في جنوب المحافظة.

وكان جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في البلدة القديمة في "نابلس" يوم الأربعاء الماضي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة نحو 100 آخرين بجروح بعضها خطيرة.