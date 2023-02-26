العثور على أجزاء من جثة عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي في هونج كونج

قالت الشرطة في هونج كونج يوم السبت إنه تم اعتقال أربعة أشخاص بتهمة قتل وتقطيع أوصال عارضة الأزياء والمؤثرة آبي تشوي بعد العثور على أجزاء من جسدها في وحدة سكنية مستأجرة في هونج كونج.

وجرى إلقاء القبض على زوج تشوي السابق، أليكس كوونج/ 28 عاما/ بعد ظهر يوم السبت في محطة عبارات على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة لانتاو بهونج كونج.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فإن كوونج كان يحوزته وقت القبض عليه 500 ألف دولار هونج كونج نقدا (حوالي 63700 دولار أمريكي) والعديد من الساعات الفاخرة التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار هونج كونج (510 آلاف دولار). ويعتقد المحققون أنه كان يحاول الفرار من هونج كونج عندما تم القبض عليه.

وكان قد تم اتهام والدي كوونج وشقيقه /31 عاما/ بالفعل بقتل عارضة الأزياء/28 عاما/، والتي تم الإبلاغ عن فقدانها يوم الثلاثاء الماضي.

ويعتقد أن والد الزوج السابق لتشوي هو العقل المدبر لخطة قتل الضحية بسبب ممتلكات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وذكرت الصحيفة الصينية نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه أن الرجل البالغ من العمر 65 عاما هو رقيب سابق في الشرطة ترك الخدمة في عام 2005.

وصرح مدير وحدة مكافحة الجرائم الإقليمية في كولون ويست، آلان تشونج، للصحفيين يوم السبت بقوله "ما زلنا نبحث عن الرأس والجذع واليدين التي نعتقد أنه تم التخلص منها".

وتعتقد السلطات أن المال لعب دورا في الجريمة البشعة.