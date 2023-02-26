وزير الأوقاف يتلقى دعوة لحضور الاجتماع الثاني لمبادرة نداء الساحل بالجزائر

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشنجونج، للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بمبادرة "نداء الساحل"، والذي يعقد تحت عنوان: "دمج المجتمعات في مكافحة التطرف العنيف ومناقشة الظروف التي تؤدي إلى الإرهاب"، بدولة الجزائر يومي 26 و27 فبراير الجاري.

وأناب الوزير - بحسب بيان اليوم /السبت/ - نور الدين محمد عبد الوارث قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإلقاء كلمته وحضور جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك في إطار التعاون والتواصل والتبادل الثقافي الحضاري بين مصر والاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الشعبي الوطني بدولة الجزائر الشقيقة .

جدير بالذكر أن مبادرة "نداء الساحل" تأتي ضمن نتائج القمة البرلمانية العالمية الأولى حول مكافحة الإرهاب، والتي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، 9 سبتمبر 2021، وشارك فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم الإعلان المشترك لمبادرة "نداء الساحل"، وذلك من خلال شراكة برلمانية بين كل من الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس، والجمعية البرلمانية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف دعم أواصر الأمن والاستقرار بدول منطقة الساحل والقضاء على الإرهاب والتطرف، الذي يمثل تهديدا خطيرا ليس فقط لهذه الدول، بل لكل الدول الأفريقية، مما يهدد السلم العالمي، ويضرب استقرار كثير من المجتمعات الإنسانية.



