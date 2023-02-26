مهرجان زاوية للأفلام القصيرة يفتح باب المشاركات في دورته السابعة حتى 6 مارس

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، عن فتح باب التقديم أمام الأفلام الراغبة للمشاركة في دورته السابعة المقرر انعقادها خلال الفترة من 5 إلى 8 إبريل المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان - عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" - أن باب التقديم للدورة السابعة سيكون متاحا حتى يوم 6 مارس المقبل، يعقبها تقييم الأفلام المختارة من قبل لجنة تحكيم خاصة، للتنافس على جوائز المهرجان الذي ينعقد في شهر إبريل.

وذكرت إدارة المهرجان أن التقديم للمهرجان متاح للمخرجين المقيمين بمصر والمخرجين المصريين المقيمين بالخارج، وذلك عبر روابط "Vimeo أو YouTube"، ولا يجوز التقديم بأي وسيلة أخرى، ويتضمن شروط المشاركة أن يكون الفيلم المقدم مدته 25 دقيقة بحد أدنى 4 دقائق، وضرورة ان يكون تم إنتاجه ما بين عامي 2022 و2023،ولا يكون قد سبق له المشاركة في اي دورة من دورات المهرجان السابقة.