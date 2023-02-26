رئيس الوزراء العراقي يبحث مع صندوق النقد العربي آليات التعاون بمجال دعم السياسات المالية

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مدير عام صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي وتم بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي حسبما أفادت قناة الاخبارية العراقية - أنه تم مناقشة خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي، وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي، بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.

ومن جانب آخر بحث رئيس الوزراء السوداني، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة ميسان، سبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية تشخيص الأولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية.

وقال مكتب السوداني في بيان أن رئيس الوزراء استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة ميسان من اجل التباحث في سير تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة، وسبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية تشخيص الأولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية، على وفق الحاجة الفعلية، والدراسات التي تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات المواطنين الملحة.