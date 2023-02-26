 مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين لم تتخذ أي خطوات لتقديم أسلحة إلى روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين لم تتخذ أي خطوات لتقديم أسلحة إلى روسيا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:04 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:04 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الصين لم تتخذ أي خطوات لتقديم أسلحة فتاكة إلى روسيا لاستخدامه في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد- أن بلاده أوضحت في جلسات خاصة أن خطوة من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من حق الصين اتخاذ قراراتها الخاصة إزاء كيفية المضي قدما وما إذا كانت ستقدم مساعدات عسكرية إلى روسيا.

وأوضح أن واشنطن ستواصل توجيه رسائل حازمة تفيد بأن إرسال مساعدة عسكرية إلى روسيا في هذا الوقت، سيكون خطأ كبيرا .


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