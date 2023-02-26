قوات المجلس الانتقالي تغلق الطرق إلى القصر الرئاسي اليمني بعدن

أغلقت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، والواقعة تحت سيطرتها.

وأفاد مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن "قوات المجلس الانتقالي أغلقت الطرق المؤدية إلى قصر معاشيق في عدن، الذي يتخذه مجلس القيادة الرئاسي مقرًا له".

وأوضح أن "إغلاق الطرق أدى إلى منع الموظفين من الدخول والعمل في القصر الرئاسي".

ولم يصدر تعليق رسمي من قبل المجلس الانتقالي، أو الحكومة اليمنية حول هذا الأمر.

ويأتي ذلك بعد يومين من اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعدم الجدية في الشراكة والتوافق بين الجانبين.

وجاء الاتهام تعليقا على تصريحات للعليمي، أوضح فيها، أن "القضية الجنوبية عادلة، والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب".

وأضاف العليمي: "عندما نستعيد الدولة من الحوثيين، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض".

ويشارك الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى حيوية.

ويطالب المجلس الانتقالي، بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإقامة دولة مستقلة في المحافظات الجنوبية، وسط رفض من مكونات يمنية متعددة.

وسبق أن خاض المجلس الانتقالي الجنوبي مواجهات عسكرية ضد القوات الحكومية، نتج عنها السيطرة ميدانيا على عدد من المحافظات جنوبي اليمن.