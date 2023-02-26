الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة إلكترونية يديرها قاصر

أفادت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على عصابة إلكترونية يتزعمها قاصر، احتالت على حوالي 200 عميل مصرفي، واستولت على ما إجماليه 350 ألف يورو (370 ألف دولار) في مجرد شهرين.

وإلى جانب زعيم العصابة القاصر، الذي لم يتم الكشف عن عمره على وجه الدقة، اعتقلت الشرطة 24 آخرين في برشلونة وملقا وقادش.

وأسفرت عمليات تفتيش لستة مبانٍ، عن مصادرة أسلحة نارية وهواتف محمولة ومخدرات و10 آلاف يورو نقدا مع وجود معلومات تفصيلية مصرفية لحوالي 100 ألف عميل في 18 مؤسسة مالية.

وسرقت العصابة البيانات، من خلال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، ورسائل نصية قصيرة، ورسائل على تطبيق واتساب ومكالمات هاتفية.

ولم يبتكر زعيم العصابة القاصر، الذي شكلها وتولى إدارتها، الأدوات الرقمية فحسب، بل باعها لمنظمات إجرامية أخرى