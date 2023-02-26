علق الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأحد، على النتائج المخيبة للأهلي والزمالك بالجولة الثالثة في دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك خارج ملعبه في تونس على ستاد رادس أمام الترجي بنتيجة 2-0، بينما تعادل الأهلي مع صن داونز 2-2 باللقاء الذي أقيم على ستاد السلام.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت:" خسارة الزمالك وتعادل الأهلي جعلهم في موقف صعب من التأهل للدور ربع النهائي بإفريقيا، مصير الفريقين للصعود أصبح في أيد الفرق الأخرى".

وأضاف:" الزمالك يمر بفترة صعبة للغاية، فيريرا مدرب عنيد ومصمم على أفكاره الخططية رغم نتائج الفريق السلبية، الفريق في حاجة غلطت أبعدوا اللاعبين عن الصراعات والمشاكل".

وأكمل:" رسالتي لجماهير الزمالك تمسكوا بالأمل في التأهل بإفريقيا، لايزال هناك 3 مباريات لا بديل فيهم عن الفوز لخطف بطاقة الصعود".

وتابع: الأهلي أضعف حظوظه في التأهل من دور مجموعات إفريقيا، وفرص الزمالك أسهل في الصعود".

وواصل:" لا أفهم سبب اعتماد كولر على بيرسي تاو في الهجوم في الوقت الذي يوجد به على مقاعد البدلاء كل من كهربا وشادي حسين ومحمد شريف، وتأخره في إجراء التغييرات، في رأيي أفضل 4 لاعبين في الأهلي أمام صن داونز هم محمد الشناوي وحسين الشحات ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية".

وأتم:" بصراحة الأهلي دخل نفسه في دوامة ملهاش أي لازمة على الاطلاق، اللاعبين يواصلون هوايتهم في إهدار الفرص السهلة، ولا بديل عن الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني في القاهرة، والفوز على صن داونز في جنوب إفريقيا".