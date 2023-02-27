أوكرانيا تتطلع إلى مساعدة من السعودية بعد زيارة وزير خارجيتها لكييف

تلمس السلطات الأوكرانية مؤشرات دعم من المملكة السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى كييف اليوم الأحد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين.

ويعتبر الأمير فيصل، هو أعلى مسؤول سعودي يزور أوكرانيا منذ ثلاثين عاما. والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس أركانه أندريه يرماك، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا فضلا عن مسؤولين آخرين.

وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، قال الأمير فيصل للصحفيين إن المسؤولين وقعوا اتفاقيات تنص على كيفية إنفاق حوالي 410 ملايين دولار في شكل مساعدات إنسانية أجازتها الحكومة السعودية لأوكرانيا في أكتوبر الماضي.

ووفقا لبلومبرج، قد يكون الاجتماع، الذي لم يعلن عنه مسبقا، محاولة لإبداء التوازن من جانب السعودية، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تعرضت للانتقاد لإظهارها الدعم لموسكو في الحرب التي مر عليها عام.

كما تعد زيارة اليوم الأحد، الأولى إلى أوكرانيا من جانب مسؤول رفيع المستوى لدولة عربية، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.

وقال يرماك: "نحن نتعامل معها كدليل مهم على مساندة بلادنا، لا سيما في هذه الأيام، في خضم مرور عام على العدوان واسع النطاق للاتحاد الروسي". وقال إن "هذا الحوار وهذا الاجتماع مهمان للغاية بالنسبة لنا".

وقال يرماك إن مسؤولي أوكرانيا بحثوا مع الأمير فيصل، احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "موقفنا موحد بشأن ذلك".

كانت السعودية واحدة من 141 دولة صوتت الأسبوع الماضي لصالح قرار غير ملزم للأمم المتحدة يدعو إلى انسحاب موسكو من أوكرانيا.

كما بحث الجانبان مجموعة واسعة من القضايا الأخرى، تتراوح من المساعدة السابقة للسعودية في تشكيل عمليات تبادل للأسرى مع روسيا وفرص إجراء عمليات تبادل أخرى، إلى تعزيز مكانة كل من كييف والرياض في منطقة الجنوب من العالم، بما في ذلك أفريقيا.

وقال يرماك، إن أوكرانيا تعبر عن أملها في أن تدعم حكومة الرياض على الأقل بعض البنود المدرجة في خطة السلام، التي حددها زيلينسكي في نوفمبر الماضي.