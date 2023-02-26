المفوضية الأوروبية: إقامة جسر جوي أوروبي لأجل سوريا ووصول أول طائرتين تنقلان مساعدات هناك

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، وصول أول طائرتين تنقلان مواد إغاثة للعاصمة السورية دمشق كجزء من الجسر الجوي لنقل مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة من الزلزال هناك.

وذكرت المفوضية، اليوم، أنها نقلت خياما شتوية ومعدات للإقامة وأجهزة تدفئة.

وأوضحت أن هذه أولى الرحلات الجوية من نوعها التي تهبط في دمشق، وأنه من المقرر أن يعقبها رحلات أخرى، ستنقل مساعدات من مخيمات الاتحاد الأوروبي في دبي وفي مدينة برينديزي في إيطاليا للسكان في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب البيانات، سيتم توريد 420 طنا من مواد الإغاثة والمساعدات عبر هذا الجسر الجوي، 225 طنا منها بقيمة 1.1 مليار يورو جاءت من مخزون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المفوضية أنه حتى الآن قدم الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو لمواجهة تداعيات الزلزال في سوريا.

ومن أجل دعم الأعمال في تركيا، تم إرسال 1650 منقذا و110 كلاب تعقب وبحث، بحسب البيانات. وأوقفت فرق الإنقاذ عملها في الوقت الحالي.

ولا تزال 5 فرق طبية من ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الموقع وعالجت أكثر من أربعة آلاف شخص هناك، كما وفرت 20 دولة بالاتحاد الأوروبي أماكن إقامة ومعدات طبية وسلع غذائية وملابس، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وأضافت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قدم 5.7 مليار يورو للمساعدات الإنسانية من أجل دعم الأشخاص المتضررين من الزلزال في تركيا.

ومن المقرر في منتصف مارس القادم عقد مؤتمر دولي للمانحين لأجل ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سورية، وأسفر عن أكثر من 50 ألف قتيل.