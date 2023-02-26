ماليزيا تدعو لتقليص ساعات العمل إلى 45 ساعة في الأسبوع

دعت الحكومة الماليزية جميع أرباب العمل، إلى تقليص ساعات العمل من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم الأحد.



وطالبت الحكومة، الشركات والأعمال بالالتزام بقانون التوظيف رقم 1955، لا سيما فيما يتعلق بخفض ساعات العمل.



وقال وزير الموارد البشرية في سيفاكومار، إن ذلك يرجع إلى الموافقة على التعديل في البرلمان العام الماضي، ومنح أرباب العمل مهلة حتى الأول من يناير من هذا العام لتنفيذه.



وقال في مؤتمر صحفي بمركز بيراك لتنمية رأس المال البشري، اليوم الأحد، إنه "لذلك لا أريد أي عذر من أرباب العمل الذين يقولون إنهم لا يعرفون القانون الذي تمت الموافقة عليه".