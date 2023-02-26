وزير خارجية السودان: نحرص على تعزيز العلاقات مع بكين تحقيقا للمنفعة المتبادلة

أكد وزير خارجية السودان السفير على الصادق على، حرص الخرطوم على تعزيز وتطوير علاقاتها مع الصين الشعبية تحقيقا للمنفعة المتبادلة بين البلدين، مشدداً على ضرورة ألاّ تشكل الديون سبباً لتراجع التبادل الاقتصادي والإستثماري بين البلدين.

وأشار وزير خارجية السودان خلال لقائه اليوم تشانج شيانج هوا، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم إلى إمكانية استعادة الصين لكافة ديونها في زمن قياسي، من خلال زيادة عائدات مبادلاتها التجارية واستثماراتها مع السودان في مختلف المجالات.

ناقش الجانبان إضافة إلى ذلك، سبل تعزيز التعاون وتبادل الدعم وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية، كما بحث اللقاء تنشيط آليات التشاور السياسي واللجان الوزارية المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الصينية عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع السودان من خلال توسيع التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي.