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زلزال بقوة 6 ريختر قرب جزر الكوريل في روسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:23 ص

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل أن زلزالا بقوة 6 ريختر وقع، اليوم الأحد، في حوض المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل.

وقالت رئيسة محطة رصد الزلازل، يلينا سيميونوفا، لوكالة أنباء "سبوتنيك": "لقد تم تسجيل زلزال بقوة 6.0 ريختر، ووقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي قرية "جولوفينو" في جزيرة كوريل "كوناشير"، وبلغ عمق الزلزال 63 كيلومترا".

وذكرت رئيسة محطة رصد الزلازل، أن زلزال بقوة وصلت إلى 4 ريختر حدث في مدينة "يوجنو- كوريلسك"( كوريل الجنوبية) أيضا.


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