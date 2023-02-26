 البرلمان العراقي يبحث تفعيل اللجان المشتركة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن - بوابة الشروق
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البرلمان العراقي يبحث تفعيل اللجان المشتركة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:12 م

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، تفعيل اللجان المشتركة بخصوص اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وخلال اللقاء أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أهمية دعم عمل الشركات الأمريكية العاملة بالعراق، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد.

وأعرب عن رغبة بلاده في الحصول على فرص استثمارية أمريكية جديدة، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل عمل اللجان المشترَكة ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية ومواصلة العمل المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.


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