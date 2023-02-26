دراسة: جراحات الجمجمة تعود إلى العصر البرونزي

تشير دراسة نشرت مؤخرا أن أشخاصا في منطقة شرق البحر المتوسط خضعوا بالفعل لعملية جراحية في الجمجمة في أواخر العصر البرونزي.



ووفقا لتقرير علمي منشور في المجلة العلمية "بلوس وان"، قدمت رفات في موقع تل مجيدو الأثري في إسرائيل دليلا على إجراء ما يطلق عليه بالنقب، والمعروفة أيضا بثقب الجمجمة، بالفعل في المنطقة في ذلك الوقت.



ويتم اليوم استخدام وسيلة مشابهة لفتح جراحي في الجمجمة من أجل الوصول إلى المخ، على سبيل المثال، في حال وجود ورم بالمخ أو زيادة الضغط الداخلي في الجمجمة.



وفحص الفريق البحثي بقيادة راشيل كاليشر من جامعة براون الأمريكية، رفات رجلين من الطبقة العليا، عاشا في فترة تعود إلى حوالي 1500 قبل الميلاد، والأرجح أنهما كانا شقيقين.



ووفقا للدراسة، كان لدى أحدهما فتحة مربعة في العظام الأمامية لجمجمته، بحجم بلغ حوالي 3 سنتيمترات. ومن المرجح أن جزء العظام قد تمت إزالته جراحيا.



ووفقا لتحليل العظام، كان يعاني كلا الشقيقين من مرض شديد الخطورة لفترة طويلة.



وتوفي أحدهما كشاب في مقتبل العشرينات، والثاني في سن الحادية والعشرين إلى السادسة والأربعين.



ويبدو أنهما أصيبا بأمراض معدية مثل السل والجذام.