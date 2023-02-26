 ممثل اليونيسف بمصر: لا يمكن تجاهل تداعيات كورونا في ضعف جودة الغذاء الموجهة للأطفال - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 1:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

ممثل اليونيسف بمصر: لا يمكن تجاهل تداعيات كورونا في ضعف جودة الغذاء الموجهة للأطفال

آيه عامر
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 12:43 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 12:43 م

 

قال جيريمي هوبكنز ممثل اليونسيف في مصر، إن منظمة اليونيسيف تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلة لدعم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في دعم حقوق الأطفال فيما يتعلق بالتغذية وتخفيض نسبة التقزم وضعف الوزن.

وأشار هوبكنز، خلال فاعليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، إلى أنه لا يمكن أن نتجاهل تداعيات كوفيد 19 وارتفاع أسعار الغذاء حول العالم التي أسهمت في ضعف جودة الغذاء الموجهة للأطفال، لذا نركز في اليونسيف على أمرين، الأول هو تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية للأطفال، والثاني يتعلق بتعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية في مصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك