الكرملين: بوتين يرجئ لقاء أردوغان في تركيا إلى ما بعد الانتخابات

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرجأ زيارة مقررة كان يعتزم القيام بها إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله للصحفيين بعد سؤاله عن الزيارة، إن "الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم ومكثف إلى حد ما حتى إجراء الانتخابات، كما أن جدول أعمال السيد أردوغان مزدحم للغاية أيضا".

وأضاف بيسكوف أن الاستعدادات للاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في البداية في شباط/فبراير الجاري، مستمرة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يظل بوتين في منصبه لستة أعوام أخرى.

جدير بالذكر أن زيارة تركيا ستكون أول رحلة يقوم بها بوتين إلى دولة عضو في حلف شمال الاطلسي (ناتو) منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا في 24 من شباط/فبراير 2022.