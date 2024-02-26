لجنة هولندية: القواعد الصارمة لمنع الاحتيال في الرعاية الاجتماعية دمرت حياة مواطنين

كشف تقرير للجنة تحقيق صدر، اليوم الاثنين، في لاهاي أن هولندا دمرت حياة العديد من المواطنين بواسطة قواعد صارمة لمنع الاحتيال للحصول على أموال الرعاية الاجتماعية.

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق برلمانية، جرى انتهاك حقوق أساسية وتجاهل سيادة القانون.

وقال التقرير "في خضم مناخ سياسي واجتماعي متشدد، تجاهلت أفرع الحكومة الثلاثة حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وفي العام الماضي، استجوبت اللجنة وزراء وموظفين حكوميين ومواطنين. وكان السبب في هذا هو فضيحة غير مسبوقة تتعلق بالرعاية المقدمة للأطفال، حيث تم تصنيف عشرات الآلاف من المواطنين على أنهم محتالون مما تسبب في مواجهتهم مصاعب مالية.

ونتيجة لذلك، أطلق البرلمان تحقيقات أكثر شمولا في الإجراءات التي اتخذت ضد مواطنين متهمين بارتكاب جريمة احتيال للحصول على أموال الرعاية الاجتماعية.

ووجدت اللجنة أن أخطاء المواطنين تم تصنيفها سريعا على أنها احتيال. وأشار التقرير إلى أنه تم اعتبار أي جنسية غير هولندية كعامل خطر، "مما شكل انتهاكا للحق في المعاملة المتساوية".

ولم ينتقد التقرير السلطات فقط، ولكن أيضا البرلمان والقضاء. وقال إن أعضاء البرلمان مرروا قوانين سيئة كما فشلت المحاكم في حماية حقوق المواطنين، مضيفا أنه يجب تغيير القواعد على الفور.

وأكدت اللجنة أن الدولة سلبت كرامة المواطنين بقواعدها الصارمة، وأشارت إلى أنه غالبا ما كان هؤلاء الأشخاص ليس لديهم سوى أموال قليلة وكانوا بحاجة للدعم، موضحة أن "الأشخاص الأشد احتياجا للدولة كانوا هم الأكثر تضررا بسببها".