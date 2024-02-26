حملة لإزالة الإشغالات والتعديات فى حي ثالث بالإسماعيلية

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نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، تضمنت الشارع التجاري ومنطقة التمليك والطريق الدائري.

أسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضرا ورفع جميع الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وذلك استمرارًا لجهود الوحدات المحلية في جميع القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة وأي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار إزالة جميع الإشغالات للحفاظ على السيولة المرورية وحركة المركبات.