تخلت مصممة الأزياء كاثرين هامنيت، عن وسام قائد الإمبراطورية البريطانية، الذي حصلت عليه من الملكة إليزابيث، بسبب دور بريطانيا في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وأعربت المصممة عن اشمئزازها، من رد فعل الحكومة البريطانية، على أعمال القتل والدمار في الدولة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وعُينت هامنيت - 76 عامًا، قائدًا لوسام الإمبراطورية البريطانية لما قدمته في مجال صناعة الأزياء في حفل تكريم كبير عام 2011، ومع ذلك، فقد تخلصت من الوسام الخاص بها في مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء (20 فبراير)، بينما كانت ترتدي قميصًا كتب عليه عبارة: "أشعر بالاشمئزاز من كوني بريطانية"، وألقت الوسام في صندوق القمامة.

وقالت هامنيت: "أشعر بالاشمئزاز لكوني بريطانية بسبب دورنا في الإبادة الجماعية في غزة، هذا هو وسام الإمبراطورية البريطانية ينتمي إلى القمامة مع ريشي سوناك وكير ستارمر"، وأمام الكاميرا وهي تحمل ميداليتها في يدها وتخرج من المبنى وتتوجه إلى صندوق القمامة.

يُظهر المقطع بعد ذلك هامنيت وهو تفتح غطاء صندوق النفايات قبل أن تسقط الميدالية داخله، وتضيف هامنيت، وهي توجه متابعيها لزيارة موقع المراقبة البرلمانية، قائلة: "ابحث عن عضو البرلمان الخاص بك وأخبره أنك لن تصوت له مرة أخرى ما لم يدعم وقف إطلاق النار الدائم في غزة".

وتبلغ هامنيت بعد ذلك المشاهدين بمكان شراء قميصها التي تحمل شعارها السياسي ضد الحكومة البريطانية، ولطالما استخدم المصمم الموضة للتعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية، وكانت كاثرين رائدة، حيث قادت حملات لجعل الموضة أكثر استدامة وأقل إهدارًا، ولفتت الانتباه إلى محنة مزارعي القطن في الهند (توفي 300 ألف شخص خلال 20 عامًا بسبب التسمم بالمبيدات الحشرية والمياه الملوثة) بقمصان تي شيرت تصرخ "نظف أو مت" ، وعبرت عن غضبها بسبب الكثير من القضايا مثل، عدم وجود عارضات أزياء سود على منصات العرض، والحرب في العراق.

على الرغم من أن هامنيت تشير إلى الفظائع في غزة باعتبارها الدافع الرئيسي لاشمئزازها في المقطع، إلا أن منشورًا لاحقا للمصممة على وسائل التواصل الاجتماعي سلط مزيدًا من الضوء على أسباب إضافية وراء الرسائل الصريحة لقمصانها الجديدة.

وكتبت في منشور تمت مشاركته على موقع إنستجرام يوم الأربعاء: "ضد التواطؤ في الإبادة الجماعية، ووقف المساعدات لغزة، والمعاملة المروعة للاجئين، والخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، وجعل المقاطعة غير قانونية، والقيادة السياسية الضعيفة".