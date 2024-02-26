بدء جلسة مجلس حقوق الإنسان في ظل الصدمات العالمية الزلزالية

هيمنت الحروب والصراعات والتوترات على بداية جلسة مجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف.

وتحدث المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين، عن "صدمات عالمية زلزالية".

وقال تورك" ألم وقتل الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار وهايتي، وفي أماكن كثيرة أخرى حول العالم أمر لا يطاق".

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استقطاب خطير يحدث حول العالم اليوم.

ودعا المجتمع الدولي للتقارب بدلا من الاستمرار في إعطاء مساحة للكراهية وسحق حقوق الانسان.

وفي ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، قال جوتيريش إن القانون الإنساني ينص على "أن ترويع المدنيين وحرمانهم من الطعام والمياه والرعاية الصحية يعد وصفة الغضب والعزلة والتطرف والصراع الدائم".

وتتهم الكثير من الدول العالم الغربي بتطبيق معايير مزدوجة. ففي الوقت الذين يدينون فيه قمع القيادة الإسلامية في إيران، على سبيل المثال، لا يتحدثون بصورة كافية عن انتهاكات حقوق الانسان ضد المسلمين في قطاع غزة. وترفض الدول الغربية هذا الاتهام.