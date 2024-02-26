تباينت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



تراجعت أسعار الطماطم 1.5 جنيه لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

ارتفعت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

استقرت سعر البصل ليترواح بين 10 إلى 24 جنيها.

تراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتراجعت أسعار الجزر 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

وصعدت أسعار الفاصوليا 4 جنيهات لتتراوح بين 19 إلى 23 جنيها.

ارتفع سعر الباذنجان جنيهين ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

زاد سعر الفلفل الرومي جنيهين ليترواح بين 9 إلى 12 جنيها.

ارتفع سعر الفلفل الحامي 2.5 جنيه ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

تراجعت أسعار الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 7.5 إلى 9.5 جنيه.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



تراجع سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليترواح بين 5.5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر اليوسفي لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

ارتفع سعر الليمون البلدي جنيها ليسجل 15 جنيها إلى 18 جنيها.

ارتفعت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

وزاد سعر الرمان جنيها ليتراوح بين 11 إلى 23 جنيها.

تراجعت أسعار الفراولة 3 جنيهات لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.