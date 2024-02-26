شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على أهمية اتخاذ موقف دولي حاسم في رفض مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء الاثنين، أن العالم يجب أن يؤكد في موقفه عدم وجود بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ودورها الآن أو في المستقبل.

وأشار إلى أهمية تأكيد العالم على أهمية عدم تقليص مهام الوكالة الأممية أو إضعاف تمويلها، حتى تتحقق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وقال إن «ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية»، منوهًا أن «جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مرتبطة بشكل كامل بمنظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه إسرائيل».

ونوه أن «إسرائيل ترسخ منظومة الاستعمار في سائر الأرض المحتلة عبر انتهاج سياسة القتل والاستيطان والاجتياحات اليومية وإرهاب المستوطنين».

ولفت إلى أن «إسرائيل تُعد لإشعال الضفة الغربية خلال شهر رمضان، عبر اتخاذ إجراءات تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة القدس، وتحديدًا المسجد الأقصى المبارك».

ونفى وجود مكان آمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مختتمًا: «لا مكان آمن في الأراضي المحتلة.. في كل زاوية نرى الموت والدمار والألم».