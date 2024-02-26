مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء حريق بسكن لطالبي اللجوء في ألمانيا

قتل شخص في أعقاب حريق بمركز لطالبي اللجوء في بلدة نوردلينجن، على بعد 120 كيلو مترا شرق شتوتجارت في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وفقا لما قالته الشرطة.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح تراوحت بين الطفيفة إلى الخطيرة، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة مساء الأحد.

وجاء في بيان الشرطة أن سبب الحريق لا يزال غير واضح ولا تزال التحقيقات الجارية. وقال المتحدث باسم الشرطة إن مكان الإقامة لم يعد صالحا للسكن.

وواصلت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق مساء الأحد. وتم إيواء ما يقرب من خمسين ساكنا مؤقتا في أحد القاعات. وقالت إدارة المنطقة إنها تعد أماكن إقامة بديلة. ولم يعرف حجم الضرر حتى الان.