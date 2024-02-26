محافظ دمياط تؤكد إتمام جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إتمام جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم، وبحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل الرفاعي، مساعد مدير أمن دمياط.

وقالت محافظ دمياط في بيان لها، إنها ناقشت جميع الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، وذلك فيما يخص قطاع التموين، حيث وجهت تعليماتها بالتأكد من توافر السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية، ومد فترات عمل المخابز، ومتابعة عملية الإنتاج، وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز، وتكثيف المتابعة على المستودعات، والتأكد من جاهزية معارض «أهلاً رمضان»، وتعزيزها بالسلع الأساسية والسكر.

ووجهت المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق، والاشتراك بحملات مع مديريتي الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة، والمرور على موائد الرحمن، وعقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التموين لفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة الموقف التمويني، على أن تربط بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.