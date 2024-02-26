وزير الدفاع التونسي يبدي استعداد بلاده لتدريب الجيوش العربية والإفريقية

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أبدى وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، اليوم الاثنين، استعداد المدارس العسكرية في بلاده لتدريب الجيوش العربية والأفريقية.

ونقل موقع «راديو موزاييك»، عن مميش تصريحاته التي أدلى بها خلال فاعليات الندوة الدورية 13 لجمعية قادة جيوش الطيران الإفريقية، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وأوضح مميش خلال إشرافه على افتتاح الندوة، أن «احتضان تونس لهذا المنتدى فرصة للتباحث حول المواضيع نابعة من الواقع الميداني للقوات المسلحة ولجيوش الطيران».

وأشار إلى أن الهدف الرئيس هو إبراز قدرة جيش الطيران التونسي، على أن يكون قطبا إقليميا للتدريب لجيوش الطيران الأفريقية.

ولفت الوزير التونسي إلى أن «كل المدارس العسكرية التونسية مفتوحة لتدريب كل الجيوش العربية والإفريقية وغيرها».

ونوه أن البلدان الإفريقية تواجه حاليا التهديدات والتحديات نفسها، وهو ما يستوجب مسئولية المحافظة على أمنها واستقرارها، من خلال تدعيم القدرات الذاتية للجيوش الإفريقية، باعتماد تدريب موحد مدروس.

يذكر أن نحو 40 دولة أفريقية وممثلين عن كل من جيش الطيران الأمريكي يشاركون في فعاليات هذه الندوة، إلى جانب أفراد من القوات الجوية في القيادة الأمريكية في إفريقيا وشخصيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويعقد المنتدى تحت شعار التعاون الإفريقي في مجال التكوين والتدريب، ويهدف إلى جعل القوات المسلحة التونسية عامة وجيش الطيران خاصة قطبا إقليميا وقاريا للتكوين والتدريب في عدة مجالات مرتبطة بالطيران والفضاء.