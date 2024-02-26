غرفة الإسكندرية تفتتح معرض أهلا رمضان بخصومات تصل إلى 30%

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افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان"، بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية العميد أحمد إبراهيم كامل.

وشارك في الافتتاح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي و أشرف أبو إسماعيل، وأحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد.

ويضم المعرض 35 شركة متنوعة للمواد الغذائية، بنسبة خصم تتراوح ما بين 10 إلى 30%.

يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ10 مساءً، أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي.