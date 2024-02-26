شرطة الاحتلال الإسرائيلي تجدد الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

ونصبت قوات الاحتلال رجا مرتفعا ووضعت عليه كاميرات مراقبة، كذلك جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأنشئت قواعد أسمنتية جديدة.

وقال شهود عيان، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تهدف لزيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان المبارك.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أقامت 3 مربعات أسمنتية فوق السور، والموضوع يجري بسرعة قبيل شهر رمضان، حول فك ونقل وإعادة تركيب وتثبيت لأبراج المراقبة، والتنصت الإسرائيلية إلى القواعد الأسمنتية المتقدمة، والمطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى من سطح الرواق الغربي، والذي يمثل في الوقت ذاته الجدار الغربي للمسجد والواجهة الشرقية.