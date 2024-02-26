ليفربول يُجهز مفاجأة لتوديع يورجن كلوب

أشارت تقارير صحفية بريطانية، مساء اليوم الإثنين، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تُجهز مفاجأة من أجل توديع الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يُخطط لإقامة مسيرة بحافلة مفتوحة وسط المدينة في نهاية الموسم حتى تتمكن الجماهير من توديع يورجن كلوب.

وأضافت بأنه سيتم إقامة المسيرة المرتقبة للألماني المُخضرم يورجن كلوب حتى لو لم يُحقق النادي أي بطولة إضافية خلال الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن أعلن نادي ليفربول عن رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب بعد نهاية الموسم الحالي.

وتُوج فريق ليفربول بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024، مساء أمس الأحد، بعد الفوز على نظيره تشيلسي بهدف دون مقابل بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ويمبلي» الشهير.

وقاد صاحب الـ56 عامًا فريق ليفربول في 471 مباراة منذ شهر أكتوبر من عام 2015، وحقق 294 انتصار وتعادل في 96، وتلقى 81 هزيمة.