رياضة دمياط تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية بمركز شباب كفر الشناوي

نظم مركز شباب كفر الشناوي، التابع لإدارة فارسكور، ندوة وعي صحي عن الإسعافات الأولية، بحضور مسعفة من وحدة طب الأسرة، و25 عضو من أعضاء المركز، بكفر الشناوي.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم، أن الندوة تناولت نشاط الوعي الصحي، عن كيفية انعاش القلب، وحالات الاختناق، والإسعافات الأولية للتعامل مع إصابات المنازل، مثل الحروق والجروح، وكيفية طلب خدمات الطوارئ «الإسعاف».

كما تهدف الندوة إلى اكتساب المهارات والخبرة، وأهمية التعاون، ومدى أهمية التواصل مع الأعضاء، والمشاركة في أنشطة مراكز الشباب المختلفة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.