قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، المحسوب على الإسلاميين، إن عدة طلبة أصيبوا، اليوم الاثنين، أثناء احتجاجات نظمها الاتحاد أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة نواكشوط .

وأشار الاتحاد، أكبر نقابة للطلبة الجامعيين بموريتانيا، في بيان، إلى إصابة عدة طلبة أثناء مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية، جراء إطلاق الشرطة لمسيلات الدموع لفض مسيرة الطلاب الاحتجاجية المتجهة من الجامعة إلى وزارة التعليم العالي.

وأضاف أن الهدف من المسيرة التنديد باستمرار معاناة الطلاب وعدم استجابة الوزارة للمطالب الطلابية المسطرة في العريضة المطلبية للاتحاد".

وتشتمل العريضة على عدة مطالب منها توفير المراجع بالمكتبة الجامعية وفتح الماستر في جميع المؤسسات وتحديث المناهج التربوية؛ ومراجعة معايير المنحة المالية وتفعيل المساعدة الاجتماعية، ومراجعة اتفاقية النقل بما يضمن زيادة عدد الحافلات وتوفير نقل ملائم لطلاب جميع المؤسسات الجامعية.

ويطالب الاتحاد بصرف المستحقات المالية للطلاب في الخارج بشكل شهري والشفافية في توزيع المقاعد المخصصة للطلاب الموريتانيين في الخارج وعدم خرق معايير التوجيه والتجاوز؛ وإعادة تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح.