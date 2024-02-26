عرض لوحات أُنقذت من الحرب في أوكرانيا في معرض ببرلين

إحياء للذكرى الثانية على بداية الحرب في أوكرانيا، يعرض متحف رئيسي في برلين مجموعة من الأعمال التي أُنقذت من الحرب في أوكرانيا.

وحاليا تُعرض 12 لوحة من متحف أوديسا للفن الغربي والشرقي في معرض مسبق يحمل عنوان "من أوديسا إلى برلين" في معرض اللوحات "جيملده" في برلين، بالقرب من ساحة بوتسدامر بوسط المدينة حتى 28 أبريل.

وقالت مديرة معرض الصور، داجمر هيرشفيلدر، إنه في يناير 2025، سوف تفتح صالة العرض معرضا لمدة خمسة أشهر كاملة تضم 74 من أهم أعمال متحف أوديسا.

وفي البداية كان قد جرى نقل الأعمال الثمانين الأًصلية من أوديسا إلى مساحة آمنة في مستودع خرساني بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية. ولم تكن ست لوحات ملائمة للنقل إلى ألمانيا.

وبعد مفاوضات واستعدادات مطولة، جرى نقل الـ74 عملا لرسامين مثل فرانشيسكو جراناتشي، ورولانت سافري، وبرناردو ستروزي، وأليساندرو ماجناسكو إلى برلين في أيلول/سبتمبر 2023.

وقالت هيرشفيلدر إنه من المقرر إقامة المزيد من المعارض في ألمانيا أيضا.

وأضافت "المتاحف المعرضة للتهديد حاليا في أوكرانيا هي جزء من الثقافة الأوروبية"، مؤكدة على أن هدف المعرض هو الترويج للمجموعة التي تمتد من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر من أوديسا عبر أوروبا.

وأعرب السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكيف عن امتنانه لخضوع أعمال متحف أوديسا للحماية من الحرب من خلال وجودها في برلين.