بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والتحكم في القطاع

أعلنت بلدية غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والاتصالات والتحكم الخاصة بالبلدية في استهداف مباشر ومتعمد لمباني البلدية في المقر الرئيس ومقار البلدية الأخرى التي استهدفها ضمن العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والمرافق والمنشآت الحيوية والخدماتية في القطاع.



وقالت البلدية، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، إن "عدد المرافق التي دمرها واستهدفها الاحتلال والخاصة بمنظومة الحاسوب والاتصالات بلغت 6 مرافق".



وأكدت البلدية أن "تدمير الاحتلال لهذه المرافق ألحق أضراراً كبيرة في منظومة عمل البلدية، وهي محاولة لنشر الفوضى وإعدام المعلومات والبيانات الخاصة بالبلدية والمواطنين".



وطالبت "المنظمات الدولية للإسراع والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق مدنية وإنسانية وخدماتية وتمكين البلدية من توفير الخدمات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ويمنع الاحتلال المواطنين من الحصول عليها، من خلال تدمير المرافق الحيوية ومنع وصول الوقود والمعدات اللازمة للعمل".