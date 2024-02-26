محكمة العدل الدولية تبدأ المداولات لإصدار قرارها بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيية

اختتمت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، جلسات الاستماع العامة في الفترة من 19 إلى 26 فبراير، بشأن طلب الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.



وشاركت خلال الجلسات دولة فلسطين، 49 دولة عضوا في الأمم المتحدة وثلاث من المنظمات الدولية قدمت خلال بيانات شفوية (بالترتيب التالي): فلسطين، جنوب أفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا، الجامعة العربية الدول، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، إسبانيا، فيجي، جزر المالديف.



وأكدت المحكمة أنها بدأت مداولاتها، وستصدر رأيها الاستشاري في جلسة علنية لاحقا، بحسب بيان المحكمة.