إصابة وزير المالية البرازيلي بكورونا

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أعلنت وزارة المالية البرازيلية في بيان أن وزيرها فرناندو حداد أجري له اختبار كوفيد - 18 وجاءت النتيجة إيجابية، وأنه سوف يحضر اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها افتراضيا في 28 و29 فبراير الحالي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين بأنه يتم الالتزام بالأجندة الرسمية لمجموعة العشرين وأن الوزير سوف يمثل بلاده في جميع الفعاليات.

وأوضح البيان أن الوزير في حالة صحية جيدة.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم، ويضم في عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتأسست مجموعة العشرين التي تضم أغلبية اقتصادات العالم الكبرى- في 1999، وكانت أساسا منتدى اقتصاديا، قبل أن يتزايد انخراطها في السياسات الدولية.