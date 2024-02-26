رياضة دمياط توقع عقد استلام معمل الابتكار الخاص بمبادرة مشواري

وقع الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، عقد استلام معمل الابتكار التابع لبرنامج «مشواري» بمركز شباب مدينة دمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أعلنت عن انطلاق معمل ابتكار الأول من نوعه، والمقام داخل مركز شباب الوايلي، حيث سيتم تأسيس ستة معامل للابتكار في مصر، في إطار برنامج مشواري، وذلك بدعم من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا في مصر وسفارة هولندا.

وأكد البيان أن المعمل يهدف إلى تطوير مهارات الابتكار الاجتماعي والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال بين الشباب، بما في ذلك المصريون والوافدون.

ووفق الأمم المتحدة، يتلقى الشباب المشارك في «مشواري» مجموعة من التدريبات لصقل مهاراتهم ومساعدتهم في بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مهارة أو مشروع واقعي.

ويأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.