بيانات جديدة تكشف زيادة في نشر فرق مكافحة الشغب في السجون البريطانية

كشفت بيانات جديدة، أنه جرى إرسال إحدى الفرق المتخصصة في مكافحة الشغب إلى السجون البريطانية ما يعادل أكثر من مرتين في اليوم العام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، بأنه جرى إرسال الفرقة الوطنية للاستجابة التكتيكية إلى السجون في إنجلترا وويلز 794 مرة العام الماضي، وهي زيادة بنسبة 40% تقريبا عن 570 مرة في 2022.

وقالت المعارضة، إن الأرقام التي كشف عنها حزب العمال المعارض في سلسلة من الأسئلة المكتوبة الموجهة للحكومة البريطانية، هي "دليل دامغ" على كيفية إدارة الوزراء لمنشأة السجون.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للاستجابة التكتيكية مدربة للتدخل في الموافق الخطر العالية المخاطر مثل الشغب.

أما الفرق المحلية لمكافحة الشغب في السجون، المعروفة باسم / تورنادو/ فقد نشرت 13 مرة العام الماضي، بارتفاع من تسع مرات في 2022 وأربع مرات في 2021.

وتقدم تلك الفرق المنفصلة عن الفرق الوطنية للاستجابة التكتيكية، دعما إضافيا في السيطرة على أعمال الشغب وهي عادة ما تكون مؤلفة من 50 ضابطا.