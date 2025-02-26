وزير خارجية روسيا: نقل الفلسطينيين من غزة لمناطق أخرى سيكون قنبلة موقوتة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أخرى سيكون بمثابة «قنبلة موقوتة» في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «رويترز»، أضاف لافروف، في تصريحات أدلى بها بعد لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، أن «روسيا تشعر بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي، والتي لا تتضمنها الاتفاقات مع (حركة) حماس ولبنان».

وصرح أن بلاده تعمل بالتنسيق على مستوى المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية)، والدولية (الأمم المتحدة)، وتناقش أوضاع قطاع غزة، وتأخذ في الاعتبار كل المبادرات المطروحة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه.

وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع أمير قطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفاً: «اتفقنا على تكثيف العمل في المجالات كافة، وبحثنا قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في سوريا».

وأكد لافروف أن روسيا «مهتمة بألا يؤدي ما يحدث في سوريا إلى صراع أهلي»، محذرًا من أن «مثل هذه المخاطر لا تزال قائمة».

ولفت إلى أن موسكو تحدثت في الأمم المتحدة عن ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، لأنها لم تضرب نظام بشار الأسد، بل الشعب السوري».

وذكر أن «بلاده تسعى لتسوية الأوضاع داخل سوريا»، مشددًا على أهمية أن تكون هذه العملية متوازنة حتى لا يستغل أحد الإصلاحات لتحقيق مصالح خاصة، لا سيما في المناطق التي يحاول فيها اللاعبون الخارجيون التأثير عليها».

ونوه أن «القوات الإسرائيلية لا زالت تتواجد في جنوب سوريا، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات بناءة تأخذ في الاعتبار حل المسائل الأمنية دون التغول على مساحات الدول المجاورة».